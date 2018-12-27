Rixos Saadiyat Island: гастрономическое путешествие в Абу-Даби

Рестораны отеля предлагают кулинарные шедевры со всего мира

Как совместить отдых в царских палатах с богатым убранством с незабываемым кулинарным путешествием?! Невозможное делает возможным отель Rixos Saadiyat Island, который расположен на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби. Он впервые сочетает системы all-inclusive и all-exclusive, что является уникальной концепцией роскошного отдыха.

Для самых искушенных гостей

На территории отеля, в одном из многочисленных ресторанов, собраны аппетитные ароматы со всего мира. Здесь даже самый искушенный путешественник останется доволен изысканным разнообразием вкусов, которые удовлетворят предпочтения гостей всех возрастов.

Идеально подходит для остановки на освежающий коктейль по а-ля карт меню в окружении тропической природы снэк-бар People's. Лучшее место для повседневных обедов – ресторан с завораживающим видом на пляж. А за всевозможными закусками, алкогольными и безалкогольными напитками – добро пожаловать на открытую террасу в течение всего дня.

Страна Восходящего солнца вдохновила отель на ресторан всемирно известной японской кухни. Благодаря шоу-кухне Теппаньяки, саке, суши-бару и развлекательной музыке ресторан а-ля карты Aja подарит посетителям незабываемый вечер, полный впечатляющих моментов.

Созерцание заката с бокалом освежающего коктейля в руке не принесет больше удовольствия, чем в баре у бассейна Highlight. Пока отдыхающие расслабляются под приятную музыку, свои фирменные напитки им предлагают профессиональные бармены. Что может быть лучше продолжения вечера у бассейна в непринужденной атмосфере?! Кстати, бар работает до двух часов ночи.

Лучшее сочетание турецкой и средиземноморской кухни – роскошный а-ля карт ресторан на пляже Mermaid, где блюда подаются на завораживающем фоне, когда белоснежный пляж уходит в бирюзовое море. Прекрасное место, чтобы отпраздновать особую дату или просто побаловать себя ужином в райском уголке.

Другое такое – Club House. Это эксклюзивный ресторан для гостей из роскошных вилл. В интимной атмосфере здесь подают блюда, которые пробуждают все вкусовые чувства. В светлое время суток и на закате дня ресторан приглашает насладиться угощениями, среди которых незабываемые прохладительные напитки и коктейли.

А вот ресторан L'Olivio – для особых случаев. Он источает теплые и в то же время пробуждающие столько разных эмоций ароматы Италии. Классическая пицца и не только, всевозможные пасты и другие кулинарные шедевры можно отведать в элегантной атмосфере лучших итальянских традиций.

Для любителей питаться что называется на ходу прекрасно подойдут мобильные снэк-киоски. Здесь гарантирован перекус в удобном формате, например, между ресторанными трапезами.

После релакса в спа-салоне не будем лишним визит в Vitamin Bar, где с комфортом гостям предлагают утолить жажду, насладиться свежими фруктовыми соками и безалкогольными напитками. Облегченная версия напитков – в Aqua Bar, который расположился у бассейна с волнами.

И все же основным рестораном отеля считается Turquoise. Целый день здесь подаются блюда от лучших шеф-поваров. Классический шведский стол позволяет бесконечно экспериментировать с изысканными вкусами и ароматами. Вечер в ресторане украсит живая музыка, а по выходным есть возможность побаловать себя бранчем. Гости оценят свежеприготовленные коктейли и шоу-кухню.

Каждому по душе

Ценителей спа со всего мира привлекает расположенный у берегов острова Саадият спа-центр отеля Rixos Saadiyat Island. Он создан в лучших турецких традициях и приглашает погрузиться в уединение и спокойствие. Эксперты-терапевты, профессиональная команда которых поможет восстановиться физически и морально, разработали специальные программы на каждый день, а также разовые процедуры.

Развлечения отеля – особый пункт. Увеселительная программа – каждый сезон разная. Она не оставляет равнодушных. Анимацией довольны и взрослые, и дети.

Для тех, кто не мыслит своей жизни без спорта, тоже найдется занятие по душе. Всевозможные тренировки от тенниса до йоги проходят на оборудованных площадках под открытым небом и с крышей над головой. Есть при отеле современный спортзал. Любители приключений ждут увлекательные виды спорта в открытых водах Персидского залива.

Отель приготовил приятный сюрприз для детей и их родителей, ведь когда счастлив ребенок, счастлива и мама. Исходя из этого принципа, нет счастливее места на земле, чем клуб Rixy. Детей восхитят дискотека Rixy, кино, охота за сокровищами, игры на пляже и в бассейне, шоу талантов. И это далеко не весь перечень развлечений.

Будущим молодоженам приглянется площадка неземной красоты, которая расположена на берегу острова. Свадебная церемония в окружении такого пейзажа запомнится любой паре на всю жизнь.

Назревает деловая встреча или переговоры? Отель предоставляет площадки для официальных мероприятий: от изысканных ресторанов а-ля карт до роскошных бальных залов вместимостью до тысячи человек.

Rixos Saadiyat Island – это идеальное место для ценителей роскошного отдыха во дворце. Это райский уголок, где белоснежное побережье сливается с бескрайним морем. Это потрясающие закаты в атмосфере изысканности и простоты. Это место, где царит гармония вкусов и ароматов, спокойствия и восторга. Но, как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.