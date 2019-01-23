Зарубежные поездки ударят по карману

В январе нового года стоимость перелетов за границу в среднем выросла на 11%.

Таковы данные статистики сервиса путешествий OneTwoTrip. Стоимость проезда в одну сторону выросла по сравнению с январем прошлого года на 13,1%, почти до 10 тыс. рублей. Цена билетов туда и обратно в среднем равняется 23,9 тыс. руб., это также на 11,2% больше показателя годичной давности.

Выросла и стоимость авиабилетов на внутренних рейсах: проездной документ в одну сторону увеличился в цене на 27%, до 5,6 тыс. руб., перелет туда и обратно подорожал на 5%, до 10,8 тыс. рублей.

Подорожание путешествий эксперты связывают с повышением ставки налога на добавленную стоимость. С 1 января 2019 г. она выросла с 18 до 20%, напоминает РИА "Новости". На прошлой неделе в Центральном банке сообщали, что влияние повышения ставки НДС на цены товаров и услуг остается не до конца определенным.

