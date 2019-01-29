Если не поторопиться, романтическое путешествие влетит в копеечку

Конец января выдался щедрым на приятные подарочки от туроператоров, чего нельзя сказать о феврале. Так, путевки с захватом Дня всех влюбленных, который приходится на 14-е число, растут в цене не по дням, а по часам. Правда, если не тянуть, то можно получить привлекательное предложение.

Туры с вылетом 8-10 февраля на Красное море еще можно купить за 25 тыс. руб. с отдыхающего, на Карибское – за 40 тыс. с небольшим. В стандартный 10-дневный пакет, как правило, включены перелет, медицинская страховка, трансфер. Тип питания рассчитывается по конкретной программе.

Минимальный ценник 13 излюбленных направлений опубликовал "Вестник АТОР". По его данным, больше всех подорожали курорты Израиля – на 76%. Вдвое вырос в цене отдых в Иордании, чуть меньше – в ОАЭ. На 30% с лишним прибавили в цене путевки во Вьетнам и на Бали. Следующей в рейтинге идет Мексика – плюс 25,5%. За ней – Шри-Ланка и Таиланд. Замыкает список Куба, которая подорожала всего на 5% с небольшим.

Есть и приятная новость. Несколько популярных направлений заметно упали в цене. К примеру, почти вдвое подешевели туры в Индию (Гоа), на 20% – на Мальдивы, на 17,5% – на зимние пляжи Доминиканы. В пределах 100 тыс. руб. еще можно выгодно слетать на Гоа и Шри-Ланку, отправиться в Иорданию и ОАЭ.