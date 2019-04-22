Туроператоры предлагают развлечения на любой вкус и кошелек

Не за горами любимые весенние каникулы россиян, и многие наши соотечественники начинают прицениваться к горящим турам и бронировать путевки на летние пляжные направления.

Самыми дорогими по средней цене десятидневного тура на майские праздники стали Греция, Италия и Турция – за отдых в этих странах придется выложить более 100 тыс. рублей. Похоже, полюбившаяся нашим соотечественникам Анталья перестала быть самым желанным местом отдыха. Правда, как отмечается на сайте ассоциации туроператоров, подорожание коснулось отелей категории 4 и 5 звезд. А вот туры в трехзвездочные отели по-прежнему доступны для россиян.



Год назад лидерами "дорогого отдыха" также были Италия и Греция, однако Турция в 2018 г. еще оставалась в группе "дешевых" стран. В 70-85 тыс. руб. и выше на двоих обойдется Хорватия, а за тур в Черногорию и на Кипр нужно будет заплатить от 60 до 80 тыс. рублей.

Дешевле всего десятидневный тур обойдется тем, кто выберет российские направления. Абсолютный лидер наступающих майских праздников – Крым, следом идет Анапа, третье место занимает Сочи. Тур на двоих на юг России можно будет купить за 30-40 тыс. рублей.