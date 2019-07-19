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Нанкин - древнейший центр Китая ждет российских туристов

Фото: Пресс-служба
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Интерес к России со стороны китайских туристов продолжает расти. В 2018 году Москву посетило 803 тыс. китайских туристов. По данным туристической ассоциации "Мир без границ", в Москву и Санкт-Петербург с начала 2019 года въехало более 83 тыс. туристов из Китая – почти на 20 % больше, чем годом ранее. В апреле 2018 года власти Китая приняли решение об отмене виз для россиян, посещающих южный остров Хайнань. Безвизовый режим распространен в отношении туристов из 59 государств. 

По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тысячи россиян. В настоящее время город Санья связывает восемь прямых рейсов c Москвой, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и Улан-Удэ. Россияне также продолжают открывать для себя новые туристические маршруты в Китае. 

В начале июля в Москве, гостинице "Украина"  прошла презентация  "Нанкинский туризм – 2019", в которой приняли участие культурный атташе Посольства КНР в России г-жа Гун Цзяцзя, заведующая отделом китайского туризма в Москве г-жа Ван Сяося, представитель Ассоциации российско-китайской дружбы  Галина Куликова, Начальник управления гостиничного хозяйства города Москвы Алексей Тихненко, представитель Туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов, Президент русско-китайского клуба Сергей Джан Ша. На презентации присутствовали около ста представителей туристической отрасли, представителей авиакомпаний, общественных организаций и представители СМИ.  

В рамках мероприятия состоялось подписание  "Плана по обоюдному сотрудничеству между отделом культуры и туризма г. Нанкина и Центром китайской культуры г. Москва на 2020 год". 

Документ подписали начальник отдела культуры и туризма г. Нанкина Цзинь Вэйдун и культурный атташе Посольства КНР в России и заведующая Центра китайской культуры в Москве г-жа Гун Цзяцзя. Для участников и гостей презентации была представлена фотовыставка посвященная развитию туризма в Нанкине.   

Нанкин - административный центр провинции Цзясу, на юго-восточной части Китая. Нанкин - один из древнейших городов Китая, который насчитывает  2600 лет, и был столицей 6 династий. Этот город с богатым культурным и историческим наследием. В Нанкине расположены могила первого императора династии Мин и могила первого президента китайской республики Сун Яйсянь, которые внесли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Городская стена в Нанкине является самой длинной городской стеной в мире, составляющей 25 километров.  А уникальное географическое расположение сделало его и экономическим центром.

Нанкин расположен в дельте реки Янцзы на восточной части Китая, примерно в 300 километрах от Шанхая и Ханчжоу. Городская библиотека Нанкина имеет богатую историю и коллекцию. Книжный магазин "Авангард" – это культурная визитная карточка для города Нанкин, известен как самый красивый книжный магазин в Китае. Нанкинский государственный университет, Юго-восточный университет и Нанкинский педагогический университет являются столетними университетами.  

Нанкин имеет развитую транспортную инфраструктуру. Аэропорт Лукоу открыл около 200 международных и внутренних маршрутов, в том числе 8 межконтинентальных прямых рейсов: Нанкин – Москва, Нанкин – Санкт-Петербург. В Нанкине действует 144-часовая политика безвизового въезда для иностранцев из 53 стран, имеющих визу третьей страны и авиабилет. Южный железнодорожный вокзал Нанкина имеет 654 скоростных поезда и отправляет 120 000 пассажиров в день. Городской железнодорожный транспорт открыл 10 линий, общая протяженность занимает четвертое место в стране. В городской архитектуре удачно сочетаются и древние культовые сооружения, и современные здания. Привлекает туристов и богатая гастрономическая культура, представленная в сети городских ресторанов. 

Агнес Смедли, известная американская журналистка, жившая в Нанкине, сказала: "Если бы вы нетерпеливый человек, не смогли бы понять красоту Нанкина".

Чем больше вы понимаете город Нанкин, тем больше вы влюбитесь в него. 

Отдел информации
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