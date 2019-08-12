Русская кухня покоряет мир

Впервые в Дубае: битва двух русских шеф-поваров

Русская кухня становится самой востребованной за рубежом. В чем секрет русских рецептов и вкусов? Мы решили провести эксперимент и устроить настоящий баттл между русскими шеф-поварами прямо в самом популярном курортном местечке.



Впервые в истории Дубая состоялся международный гастрономический проект: два шеф-повара сошлись в шоу-баттле, чтобы продемонстрировать свои лучшие техники и выяснить, кто же из них лучший. Гости смогли попробовать такие блюда, как щеки бычка со свекольным булгуром и бабаганушом или каре тюрбо с пюре из сельдерея с яблоком и соусом биск. Ведущей мероприятия стала Баба Яга, она была и главным дегустатором битвы шефов.





Проект стал своеобразным мостом дружбы между разными странами, народами и традициями. А сам баттл получился жаркий: два шефа и два взгляда на одну кухню за одним столом. В качестве рефери пригласили русского персонажа – Бабу Ягу.

Битва шла несколько дней, чтобы шеф-повара показали все свое мастерство. В первый же день состоялся мясной ужин: от Алексея Подлесных, шеф-повара ресторана "OSH" – салат из филейной части ягненка и ребра бычка в тамариновом маринаде. Андрей Батраков, повар из ресторана "Chalet Berezka", приготовил салат с уткой и ягненком с розмариновым соусом. Вкусно? "Очень вкусно, – подтверждает Баба Яга, – хотя моей русской душе нравятся ребрышки. Так что, первый раунд за Подлесных".

Следующий этап состязания – завтрак в ресторане "OSH". От Батракова – яйца Бенедикт с лососем, греческий йогурт и сырники с вишней и кремом "Маскарпоне". От Подлесных – лосось гравлакс в листьях шпината с яйцом пашот, рубленный стейк с соусом бербланг и омлет с камчатским крабом. Борьба набрала крутые обороты, и выбрать лучшее блюдо было непросто! Кстати, на протяжении всего баттла Андрей буквально не отлипал от очаровательной ведущей – Бабы Яги. В сказках она все больше свахой была – Ивану-дураку помогала невесту найти, а не сама ею становилась…

На следующий день повара сразились уже в "морской" тематике на яхте: Батраков приготовил для гостей севиче из сибаса, а Подлесных – сахалинский гребешок Нью стайл.





И, наконец, финал баттла, его ждал весь Дубай. На нем собрались самые известные блогеры и СМИ, которые выступили в качестве судей: журнал "Русские Эмираты", "Авторадио", журнал "Concierge". Шоу в "Chalet Berezka" продолжалось около трех часов – гости и судьи могли наблюдать, как готовятся блюда, а также пробовать различные закуски.

Для финала шефы подготовили особое меню:

● От Андрея Батракова: ролл авокадо, каре тюрбо с пюре из сельдерея с яблоком и соусом биск, а на десерт – птичье молоко в ореховой глазури.

● От Алексея Подлесных: елоутейл в соусе "Том ям", щеки бычка со свекольным Булгурлу и баба ганушем, beef ролл с вялеными томатами, рукколой, пармезаном и 12-летним малиновым бальзамином.

Гости оценивали каждое блюдо, и в результате победил Алексей Подлесных из ресторана "OSH"! Что ж, баттл был очень серьезным, но все-таки гости выбрали лучшего шеф-повара, отметив, что блюда Батракова "были ничего, но какие-то скучноватые, ничего особенного". Да, для баттла надо было хорошенько постараться: ведь кухня для французских гурманов не подходит для жаркого Дубая.

А вот и рецепт от победителя:

Сахалинский гребешок Нью стайл от Алексея Подлесных:

Половину очищенного авокадо нарезать тонкими слайсами. Выложить на тарелку веером. Посолить, поперчить 0,5 г. На авокадо выложить гребешок, нарезанный слайсами толщиной 2-3 мм. Сверху полить соусом Юдзу (взболтать перед использованием). Украсить кервелем и сладкой паприкой – 0,5 г.

Битва шефов была довольно напряженной, но оставила море позитивных впечатлений как у гостей (которые получили на память авторские куклы – копии Бабы Яги), так и у самих участников.