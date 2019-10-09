Вместо Антальи туристам предлагают отправиться на Кипр и в Доминикану

Отели в Турции приостановили свои продажи из-за слишком высокого спроса. В этом месяце, по сравнению 2018 годом, россияне купили на 20% путевок больше.

На первую половину октября почти все рейсы в Анталью загружены на 100%. В компании "Интурист" сообщили, что в предоставлении дополнительных чартеров нет смысла, так как в отелях нет мест для размещения туристов, передает "Интерфакс".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам вместо Антальи отправиться на Кипр и в Балканские страны, а также в Юго-Восточную Азию и Доминикану.

"Всё Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо",

- рассказал Барзыкин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В этом сезоне Турцию посетили более миллиона россиян, что стало рекордом за последние 19 лет. Однако увеличилось и число инцидентов с участием туристов, сообщает "Национальная служба новостей". Эксперты заявляют, что россияне чаще погибают в Турции из-за несчастных случаев, а не из-за злоупотребления алкоголем.