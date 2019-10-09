Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Турецкие отели закрылись для россиян

Турецкие отели закрылись для россиян
Фото: www.globallookpress.com
Вместо Антальи туристам предлагают отправиться на Кипр и в Доминикану

Отели в Турции приостановили свои продажи из-за слишком высокого спроса. В этом месяце, по сравнению 2018 годом, россияне купили на 20% путевок больше.

На первую половину октября почти все рейсы в Анталью загружены на 100%. В компании "Интурист" сообщили, что в предоставлении дополнительных чартеров нет смысла, так как в отелях нет мест для размещения туристов, передает "Интерфакс".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам вместо Антальи отправиться на Кипр и в Балканские страны, а также в Юго-Восточную Азию и Доминикану.

"Всё Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо",

- рассказал Барзыкин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В этом сезоне Турцию посетили более миллиона россиян, что стало рекордом за последние 19 лет. Однако увеличилось и число инцидентов с участием туристов, сообщает "Национальная служба новостей". Эксперты заявляют, что россияне чаще погибают в Турции из-за несчастных случаев, а не из-за злоупотребления алкоголем.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей