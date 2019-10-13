Названы скучные города Европы для путешественников

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Туристы назвали самые скучные города Европы для путешествий. Специалисты сервиса Aviasales составили рейтинг, который возглавил город Хельсинки.
По мнению россиян, в столице Финляндии плохая погода и мало достопримечательностей. Вторую строчку заняла Братислава. Туристы жалуются на невкусную еду и дорогие сувениры.
На третьем месте в рейтинге оказался чешский город Карловы Вары. Опрошенные считают, что город маленький и в нём мало развлечений", пишет газета "Известия".
Также в список вошли Мюнхен, Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск.
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