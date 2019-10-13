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Названы скучные города Европы для путешественников

Туристам не хватает достопримечательностей и развлечений

Туристы назвали самые скучные города Европы для путешествий. Специалисты сервиса Aviasales составили рейтинг, который возглавил город Хельсинки.

По мнению россиян, в столице Финляндии плохая погода и мало достопримечательностей. Вторую строчку заняла Братислава. Туристы жалуются на невкусную еду и дорогие сувениры.

На третьем месте в рейтинге оказался чешский город Карловы Вары. Опрошенные считают, что город маленький и в нём мало развлечений", пишет газета "Известия".

Также в список вошли Мюнхен, Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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