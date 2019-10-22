Эксперты назвали бюджетные варианты отдыха на море в конце осени

Погода на многих популярных у россиян зарубежных курортах в середине ноября еще весьма комфортна. При этом цены на отдых там становятся более демократичными, сообщает АТОР.

Так, в Турцию можно съездить вдвоем на 10 дней всего за 60 тыс.рублей. Это меньше, чем в конце октября, на 11%. Дешевле всего обойдутся отели в отдаленной от аэропорта Аланье, но теплое море и проживание по системе "все включено" компенсирует неудобную дорогу.

Традиционно в этот период падают цены на туры в Гоа (Индия), в Иорданию, израильский Эйлат. Туда получится слетать вдвоем за 100 тыс. на 10 дней.

В то же время стоимость туров по ряду направлений начинает расти. Поездка в Мексику в середине ноября обойдется вдвое дороже, чем еще месяц назад, в Таиланд – дороже на 20%. Повышаются цены на отдых в ОАЭ, Шри-Ланке, Вьетнаме.

Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на Мальдивы в этот период практически не меняется – в среднем тур стоит 257 тыс. руб.