Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россияне оценили курортный сезон в ноябре

Россияне оценили курортный сезон в ноябре
Фото: pixabay.com
Эксперты назвали бюджетные варианты отдыха на море в конце осени

Погода на многих популярных у россиян зарубежных курортах в середине ноября еще весьма комфортна. При этом цены на отдых там становятся более демократичными, сообщает АТОР.

Так, в Турцию можно съездить вдвоем на 10 дней всего за 60 тыс.рублей. Это меньше, чем в конце октября, на 11%.  Дешевле всего обойдутся отели в отдаленной от аэропорта Аланье, но теплое море и проживание по системе "все включено" компенсирует неудобную дорогу.

Традиционно в этот период падают цены на туры в Гоа (Индия), в Иорданию, израильский Эйлат. Туда получится слетать вдвоем за 100 тыс. на 10 дней.

Гоа (Индия). Фото: pixabay.com

В то же время стоимость туров по ряду направлений начинает расти. Поездка в Мексику в середине ноября обойдется вдвое дороже, чем еще месяц назад, в Таиланд – дороже на 20%. Повышаются цены на отдых в ОАЭ, Шри-Ланке, Вьетнаме.

Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на Мальдивы в этот период практически не меняется – в среднем тур стоит 257 тыс. руб.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

Перед разговором с Путиным Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей