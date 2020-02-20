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Россияне смогут ездить на арабские курорты без виз

Соглашение между странами вступит в силу в феврале

23 февраля между Россией и Катаром будет введен безвизовый режим. Туристам не понадобятся дополнительные документы для въезда. 

Граждане России и Катара смогут остаться в выбранной стране на 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, если не планируют вести трудовую деятельность, учиться или проживать на территории государств. О соглашении сообщает сайт МИД РФ. 

После ввода безвизового режима вырастет количество туристов в странах, заявила "РИА Новости" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Специалист отметила, что для привлечения гостей из Катара в Россию следует активно заниматься продвижением туристических возможностей страны.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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