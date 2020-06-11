В этом месте суточное проживание стоит чуть больше двух тысяч рублей

Самым доступным городом для отдыха на море в 2020 г., с точки зрения финансов, стала Анапа. Такой вывод следует из данных экспертов онлайн-сервиса Tvil.ru. Но с летним отдыхом в этом году все не так-то просто, нужно учитывать не только бюджет.

Данные исследования стали известны редакции "Ленты.ру". Так, лидером среди цен на летний отдых у моря стала Анапа. В среднем проживание там стоит 2265 руб. за сутки. Вторую позицию занимает Сочи – 2483 руб. за ночь. На третьем месте – Геленджик и Судак, за проживание там можно отдать около 2509 руб. в сутки.

Если карман позволяет, то, планируя отдых, можно рассмотреть больше вариантов. В рейтинг самых дорогих курортов для отдыха попали три города. Это Ялта, где сутки стоят в среднем 3562 руб., Алушта – 2961 руб. и Севастополь – 2837 рублей.

Тем не менее стоит учитывать и еще один фактор. В Краснодарском крае, который всегда популярен среди туристов, карантин продлится до 21 июня. Поэтому свободно передвигаться по улицам до этого времени там нельзя, напоминает телеканал "360".

К слову, ранее эксперты сообщали, что в России спрос на путешествия внутри страны увеличился на 68%. По мнению аналитиков, в десятку популярных курортов для отдыха летом вошли Феодосия, Евпатория, Ялта, Судак, Алушта, Крым, Алупка, Севастополь, Анапа, Геленджик и Сочи.