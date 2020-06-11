Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отдых на море в 2020 году: перечислены самые дешевые курорты России

Отдых на море в 2020 году: перечислены самые дешевые курорты России
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
В этом месте суточное проживание стоит чуть больше двух тысяч рублей

Самым доступным городом для отдыха на море в 2020 г., с точки зрения финансов, стала Анапа. Такой вывод следует из данных экспертов онлайн-сервиса Tvil.ru. Но с летним отдыхом в этом году все не так-то просто, нужно учитывать не только бюджет.

Данные исследования стали известны редакции "Ленты.ру". Так, лидером среди цен на летний отдых у моря стала Анапа. В среднем проживание там стоит 2265 руб. за сутки. Вторую позицию занимает Сочи – 2483 руб. за ночь. На третьем месте – Геленджик и Судак, за проживание там можно отдать около 2509 руб. в сутки. 

Если карман позволяет, то, планируя отдых, можно рассмотреть больше вариантов. В рейтинг самых дорогих курортов для отдыха попали три города. Это Ялта, где сутки стоят в среднем 3562 руб., Алушта – 2961 руб. и Севастополь – 2837 рублей.

Тем не менее стоит учитывать и еще один фактор. В Краснодарском крае, который всегда популярен среди туристов, карантин продлится до 21 июня. Поэтому свободно передвигаться по улицам до этого времени там нельзя, напоминает телеканал "360".

К слову, ранее эксперты сообщали, что в России спрос на путешествия внутри страны увеличился на 68%. По мнению аналитиков, в десятку популярных курортов для отдыха летом вошли Феодосия, Евпатория, Ялта, Судак, Алушта, Крым, Алупка, Севастополь, Анапа, Геленджик и Сочи.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше нашли новый способ навредить "Северному потоку - 2"

Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Актер заперся в квартире после аварии и отказывался ехать на допрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей