Три южных страны готовы открыть границы для российских туристов

Российские путешественники могут улететь на зарубежные курорты после 15 июля

Российские туристы смогут отправиться в путешествие в Грецию и Кипр уже после середины июля. Такое заявление сделала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, в июле для россиян готова открыть границы и Хорватия.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами закрыто в России с марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время действуют лишь спецрейсы.

Также предложение о восстановлении рейсов с Россией поступило от Турции: Анкара отметила, что готова возобновить перелеты с РФ с 15 июля. Пока что окончательного решения не принято, Турция ожидает ответа российской стороны.

Игорь ЛУКИН

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