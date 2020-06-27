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Российские туристы смогут отправиться в путешествие в Грецию и Кипр уже после середины июля. Такое заявление сделала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам эксперта, в июле для россиян готова открыть границы и Хорватия.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами закрыто в России с марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время действуют лишь спецрейсы.
Также предложение о восстановлении рейсов с Россией поступило от Турции: Анкара отметила, что готова возобновить перелеты с РФ с 15 июля. Пока что окончательного решения не принято, Турция ожидает ответа российской стороны.
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