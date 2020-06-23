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Турция предложила России восстановить перелеты между странами с 15 июля. Об этом сообщил посол Мехмет Самсар. Путешествия были недоступны из-за закрытия границ с конца марта.
Окончательное решение о возобновлении авиасообщения пока не принято. На данный момент Турция ждет ответа от российской стороны, рассказал посол в интервью "Интерфаксу".
Самсар отметил, что ситуация с коронавирусом сейчас находится под контролем у обеих стран. Кроме того, посол напомнил о приближении туристического сезона, передает "ФедералПресс".
Границы нашей страны по-прежнему закрыты. Пока россиянам доступны перелеты только внутри государства.
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