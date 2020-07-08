Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся туры через год

Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся туры через год
Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Гражданам предложат несколько альтернативных вариантов

Российским путешественникам вернут деньги за несостоявшиеся турпоездки из-за эпидемиологического карантина лишь через год. Об этом сообщила директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что возврат средств будет осуществлен лишь тогда, когда граждане не согласятся с альтернативными вариантами туроператоров.

Те же вначале предложат поездку по выбранному ранее маршруту, в тот же населенный пункт и в похожую дату. Однако поменять май на декабрь не получится. Оператор предложит на выбор: или май следующего года, или сентябрь.

"Если вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы", – цитирует  "Говорит Москва" Ломидзе.

Также она полагает, что, по самым оптимистичным прогнозам, авиаперелеты за границу могут возобновиться не раньше конца сентября. По ее мнению, в первую очередь, самолеты полетят в страны Средиземноморья, в том числе в Турцию.

При худшем сценарии, выездной туризм начнется в декабре, считает Ломидзе.

Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому разрешается выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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