Специалист отметил, что все ограничения не снимаются в один момент

Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заявил, что информация о возобновлении воздушного авиасообщения РФ и Турции вызвала ажиотаж среди россиян, так как значительная часть граждан привыкла к средиземноморскому отдыху. Однако, отмечает специалист, это не означает полноценного восстановления туристического потока, который напрямую зависит от последовательного снятия ограничений.

Осауленко заявил, что смягчение мер будет происходить поэтапно. Прежде всего, речь идет о родственниках, работающих, учащихся и проходящих лечение за границей. Пока что бронировать туры в Анталю в онлайн-формате невозможно.

Специалист заметил в беседе с Nation News, что пока рано говорить о поездках на турецкие курорты. Несмотря на активное бронирование мест, снятие ограничений – прерогатива государства, которое вводит послабления поэтапно. И это должен понимать и российский турист.