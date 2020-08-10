Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
588 новости
Россияне смогут получить кешбэк за отдых на курортах РФ. Деньги частично вернут в течение одной недели – с 21 по 28 августа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Известия" пишут, что рассчитывать на компенсацию смогут почти три миллиона граждан нашей страны.
URA.RU напоминает, что вернуть туристы смогут от 5 до 15 тыс. рублей. Чтобы деньги пришли на счет, надо забронировать тур у фирмы, которая является участником программы, а оплатить путевку следует через интернет. Отправиться в путешествие следует до конца текущего года, уточняет "ФедералПресс".
Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт
Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото