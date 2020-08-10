На компенсацию вправе рассчитывать почти три миллиона граждан

Россияне смогут получить кешбэк за отдых на курортах РФ. Деньги частично вернут в течение одной недели – с 21 по 28 августа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Известия" пишут, что рассчитывать на компенсацию смогут почти три миллиона граждан нашей страны.

URA.RU напоминает, что вернуть туристы смогут от 5 до 15 тыс. рублей. Чтобы деньги пришли на счет, надо забронировать тур у фирмы, которая является участником программы, а оплатить путевку следует через интернет. Отправиться в путешествие следует до конца текущего года, уточняет "ФедералПресс".