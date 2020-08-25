В России заканчивается программа по компенсации за путешествия по стране

У россиян осталось три дня, чтобы оформить тур

Любители путешествовать могут до 28 августа получить компенсацию до 15 тыс. рублей за тур по России. Об этом напоминает Федеральное агентство по туризму.

Принять в программе участие могут все желающие, выбрав одно из доступных направлений. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в акции можно поучаствовать только с помощью карты "МИР", а поездка должна длиться больше четырех ночей.

При этом туристы должны отправиться в путешествие до 21 декабря. Деньги за поддержку отечественного туризма россияне получат в течение пяти рабочих дней – деньги придут на карту, с которой поездка оплачивалась. 

Полина ИВАНОВА

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