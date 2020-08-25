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Любители путешествовать могут до 28 августа получить компенсацию до 15 тыс. рублей за тур по России. Об этом напоминает Федеральное агентство по туризму.
Принять в программе участие могут все желающие, выбрав одно из доступных направлений. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в акции можно поучаствовать только с помощью карты "МИР", а поездка должна длиться больше четырех ночей.
При этом туристы должны отправиться в путешествие до 21 декабря. Деньги за поддержку отечественного туризма россияне получат в течение пяти рабочих дней – деньги придут на карту, с которой поездка оплачивалась.
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