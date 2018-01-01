Телефонные террористы распоясались перед Новым годом

В последний день декабря было "заминировано" более 50 объектов в 30 российских городах

"В течение суток поступило 53 анонимных звонка о минировании объектов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Анадыре, Магадане, Красноярске, Чите, Иркутске, Томске, Омске, Абакане, Кемерове, Улан-Удэ, Ижевске, Самаре, Саратове, Кирове, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Астрахани, Волгограде, Махачкале, Химках, Домодедове, Жуковском, Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве зарегистрированы 53 анонимных звонка об угрозе взрыва 53 объектов", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Злоумышленники "заминировали" пять аэропортов в разных городах, крупные торговые центры, рестораны, станцию метро, фитнес-клуб, бассейн, салон красоты, гостиницу и жилой дом. На время проверок звонков были эвакуированы более 14 тысяч человек.

Все сообщения об угрозах взрыва оказались ложными.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм.

Отныне за ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры установлено наказание от трех до пяти лет лишения свободы. Если преступление совершают для дестабилизации работы органов власти, наказание составляет от шести до восьми лет лишения свободы. Если звонок повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, правонарушитель получит от восьми до десяти лет лишения свободы.

До этого максимально наказание за такие преступления составляло пять лет лишения свободы.