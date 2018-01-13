Обнаженная активистка FEMEN прыгнула на президента Чехии

Милош Земан назвал случившееся большой честью для себя

Инцидент произошел накануне на избирательном участке в Праге. На действующего президента Чехии, пришедшего проголосовать на выборах главы государства, с громкой руганью накинулась полуголая женщина, пытавшаяся ему помешать. Ее задержала президентская охрана, а Земан вернулся на избирательный участок.

Задержанная активистка Анжелина Диаш и ранее попадала в поле зрение полиции за подобные выходки.

Бывший высокопоставленный чешский полицейский Станислав Новотный назвал действия президентской охраны "не совсем достаточными". По его словам, активистка не должна была так близко подойти к главе государства. Новотный не исключил, что у женщины мог быть пособник среди журналистов, сообщает РИА Новости.

Диаш задержали на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Ожидается, что в ближайшее время она предстанет перед судом.

Новотный полагает, что активистка должна быть наказана согласно чешскому законодательству. Уголовный кодекс за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить избирательное право предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до трех лет. Если же содеянное сойдет Диаш с рук, "это свидетельствовало бы, что мы не являемся хозяевами на собственной территории", - подчеркнул бывший сотрудник полиции.

Сегодня в Чехии завершился первый тур выборов президента. По предварительным подсчетам, действующий глава государства Милош Земан лидирует с большим отрывом, набирая более 42% голосов. На втором месте бывший председатель Академии наук Йиржи Драгош, у которого 24,8%. Остальные семь кандидатов по итогам обработки 35% бюллетеней набирают от 0,5% до 9% голосов.

Если ни одному из претендентов не удастся в первом туре набрать больше 50% голосов, спустя две недели состоится второй тур.