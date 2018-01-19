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Девятиклассники бросили в кабинет "коктейль Молотова" и стали рубить семиклассников и учительницу.
Пострадали пятеро учеников и учительница, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Состоянии троих пострадавших тяжелое.
У учительницы открытая черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.
Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина.
Задержан один из нападавших. Это Антон Б., пишет телеграм-канал Mash.
Его сообщнику удалось скрыться, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Mash, это Александр Р. Его уже ищут.
О возможных мотивах произошедшего пока ничего не известно. В школе не было охраны.
По некоторым данным, один из нападавших также ранен.
Подростки вошли в школу и отправились в кабинет, где проходили занятия у семиклассников. Прямо с порога они бросили коктейль Молотова.
Вспыхнул пожар. Дети побежали, началась паника. К счастью, от огня никто не пострадал.
Учительница бросилась к напавшему, чтобы защитить учеников. Он ударил ее топором и стал рубить детей.
Огонь был оперативно потушен прибывшими в школу пожарниками.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Выясняются обстоятельства происшествия, сообщает Следственное управление СКР по Бурятии.
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