В столице Бурятии произошла кровавая бойня

Девятиклассники бросили в кабинет "коктейль Молотова" и стали рубить семиклассников и учительницу.

Пострадали пятеро учеников и учительница, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Состоянии троих пострадавших тяжелое.

У учительницы открытая черепно-мозговая травма, трое школьников получили колото-резаные раны.

Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина.

Задержан один из нападавших. Это Антон Б., пишет телеграм-канал Mash.

Его сообщнику удалось скрыться, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Mash, это Александр Р. Его уже ищут.

О возможных мотивах произошедшего пока ничего не известно. В школе не было охраны.

По некоторым данным, один из нападавших также ранен.

Подростки вошли в школу и отправились в кабинет, где проходили занятия у семиклассников. Прямо с порога они бросили коктейль Молотова.

Вспыхнул пожар. Дети побежали, началась паника. К счастью, от огня никто не пострадал.

Учительница бросилась к напавшему, чтобы защитить учеников. Он ударил ее топором и стал рубить детей.

Огонь был оперативно потушен прибывшими в школу пожарниками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Выясняются обстоятельства происшествия, сообщает Следственное управление СКР по Бурятии.