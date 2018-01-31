ФСБ задержала звезду сериала о детективах
Федеральная служба безопасности заинтересовалась деятельностью Алексея Насонова - звезды телесериала "Детективы".
"Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что во вторник, 30 января, в "Детективном агентстве Алексея Насонова" группа сотрудников Управления "М" ФСБ провела обыск, глава агентства был задержан. По данным источника, следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.
По информации ФСБ, Насонов и сотрудники его агентства передавали клиентам запрещенную информацию, в том числе детализации телефонных переговоров третьих лиц. В настоящее время компетентные органы решают дальнейшую судьбу проштрафившейся звезды.
Алексей Насонов работал в Москве участковым, имеет звание майора полиции. В 2006 году был приглашен на главную роль в телесериале "Детективы", который выходил в эфир на Первом и Пятом каналах. "Детективное агентство Алексея Насонова" работает в столице более 5 лет.
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