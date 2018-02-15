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Ученики школы во Флориде думали о смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Orit Ben-Ezzer
Дети в панике пытались спрятаться в безопасных местах и ждали спасения

Страшная бойня, случившаяся в школе городка Паркленда штата Флорида, унесла жизни 17 человек. Преступник лично знал всех жертв, так как до своего отчисления учился в этом учреждении.

С винтовкой наперевес он ворвался в здание и открыл огонь. Полиция сразу же приехала на место и стала штурмовать школу. Один из учеников рассказал о своих переживаниях, в том момент, когда его спасли и отвели в безопасное место.

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"Когда полиция нас вывела, на полу лежали погибшие. Я видел четверых, среди них был учитель. Я думал, что тоже умру", – цитирует его РЕН ТВ.

Девушка, также ставшая невольным участником этого инцидента, утверждает, что услышала звуки, но не могла понять, что же происходит. От страха она сразу же выбежала из учреждения и перелезла через забор, чтобы спастись.

"Меня пытались сорвать с него [с забора], даже поцарапали, но мне удалось, и я решила спрятаться в торговом центре", – добавила она.

Многие знали стрелявшего лично и даже в шутку предсказывали, что он может напасть на школу. Однако всерьез к этому никто не относился, и прогноз, к сожалению, сбылся.

"Получается, мы все предсказали. Это безумие. Он хорошо знал школу, знал, кто где будет. Он к этому готовился", – утверждает один из потерпевших.

На всех госучреждениях штата до 19 февраля приспустят флаги в память о жертвах трагедии. Президент Дональд Трамп принес соболезнования семьям погибших.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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