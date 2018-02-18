Под Москвой поймали скрывавшегося 3 года убийцу
В подмосковной Балашихе задержали мужчину, который находился в международном розыске по обвинению в убийстве, передает ТАСС.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, находившегося три года в международном розыске по каналам Интерпола", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Его разыскивали за преступление, совершенное в Казахстане: мужчина вывез своего знакомого на кладбище и дважды выстрелил в него из обреза. После этого преступник бежал из страны и на протяжении трех лет скрывался в Москве. Он постоянно менял место жительства, скрываясь от правосудия, и продолжал заниматься преступной деятельностью.В настоящее время задержанный находится под стражей, решается вопрос о его выдаче в Казахстан.
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