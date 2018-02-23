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Захарова назвала хозяина найденного в посольстве РФ кокаина

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Официальный представитель МИД России пролила свет на 389 килограммов конфискованного наркотика

О том, что в здании, принадлежащем посольству РФ в Аргентине, нашли крупную партию кокаина, стало известно накануне. Сообщалось об аресте аргентинскими спецслужбами в аэропорту Эсейса под Буэнос-Айресом сотрудника местной полиции Ивана Близнюка, подозреваемого в причастности к организации наркотрафика в Россию.

Успех совместной операции аргентинских и российских спецслужб по пресечению наркотрафика был обеспечен эффективными действиями посла России Виктора Коронелли и персонала диппредставительства с Министерством безопасности Аргентины, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

"Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат добавила, что спекуляции СМИ на тему того, что наркотик мог быть направлен в Россию с задействованием дипломатических каналов, показывает незнание механизма и порядка направления диппочты.
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