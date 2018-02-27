Восток полуострова остался без электричества

В республике произошло грандиозное ЧП. Крупные населенные пункты на востоке полуострова во вторник днем оказались обесточены. Причины инцидента пока достоверно неясны.



"Сработала противоаварийная автоматика. Электроснабжение нарушено в Ленинском районе, Керчи и Феодосии. Количество отключенных (абонентов) уточняется", – сообщило агентство "Крыминформ" со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Источники РИА "Новости" сообщили также о частичном отключении электричества в Кировском районе республики. Суммарная мощность аварии составила 118 мегаватт.

Позже в экстренных службах уточнили, что штатное срабатывание противоаварийной автоматики произошло на кабельно-воздушной линии "Тамань – Кафа №3". В результате на короткое время остались без электричества 104,6 тысячи жителей полуострова.

Как рассказали очевидцы, электричества не было почти во всей Керчи. В городе не работали светофоры и остановились троллейбусы. Некоторые предприятия и учреждения перешли на резервные источники питания: у многих в Крыму остались дизель-генераторы со времен блэкаутов 2014 и 2015 годов.

Впрочем, мрак оказался недолгим. Всего через 15 минут электроснабжение было восстановлено в полном объеме. Специалисты просто повернули рубильник и отправились проверять сети, чтобы найти причину срабатывания автоматики.

Причины произошедшего устанавливаются. Возможно, пробки выбило из-за ухудшения погодных условий. Южный циклон принес на полуостров снегопады, метель, гололедицу и гололед, которые сопровождаются сильным ветром. Во многих населенных пунктах в южной части республики снег выпал впервые за зиму.

В последние недели в Крыму уже не в первый раз происходит обесточивание населенных пунктов. Минувшей ночью из-за сильного ветра без света остались 28 из них с 11,2 тыс. жителей.

В конце января три села в Джанкойском районе остались без электричества из-за обрыва проводов после того, как линии электропередачи сильно обледенели. Ситуация с отключением электричества усугублялась тем, что в степных районах республики температура воздуха опускалась до аномальных минус 15 градусов.