В Подмосковье снегом раздавило крышу катка
В населенном пункте Первомайское вблизи Истры в воскресенье под тяжестью снега рухнула крыша строящегося катка, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обрушение произошло на площади 500 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.
В Чеховском районе Подмосковья один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса.Авария произошла в районе 78-го км автодороги "Крым" около двух часов дня. Рейсовый автобус, в котором находились 20 человек, преимущественно граждане Украины, столкнулся со снегоуборочным "КамАЗом".
В ночь на воскресенье в столичном регионе начался сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может стать самым сильным для марта за 68 лет.
Вторая порция снега ожидается к 8 марта – как сообщили сегодня в московской мэрии, в итоге двух аномальных снегопадов менее чем за неделю в городе и области выпадет месячная норма осадков.
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