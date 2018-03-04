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В Подмосковье снегом раздавило крышу катка

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
На столичный регион обрушился сильнейший за последние 68 лет снегопад

В населенном пункте Первомайское вблизи Истры в воскресенье под тяжестью снега рухнула крыша строящегося катка, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обрушение произошло на площади 500 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.

В Чеховском районе Подмосковья один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса.

Авария произошла  в районе 78-го км автодороги "Крым" около двух часов дня. Рейсовый автобус, в котором находились 20 человек, преимущественно граждане Украины, столкнулся со снегоуборочным "КамАЗом".

В ночь на воскресенье в столичном регионе начался  сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может стать самым сильным для марта за 68 лет.

Вторая порция снега ожидается к 8 марта – как сообщили сегодня в московской мэрии, в итоге двух аномальных снегопадов менее чем за неделю в городе и области выпадет месячная норма осадков.

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