В Москве произошла жуткая авария

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На Минском шоссе в столице произошла массовая авария.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, в ДТП пострадали 6 машин. Движение МКАД на участке, где произошло ЧП, перекрыто.
По информации "РЕН ТВ", авария случилась на 53-м км МКАД, в ней пострадали два человека. Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.
А на Рогачевском шоссе в Подмосковье сегодня столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "Хендай Портер". Об этом телеканалу "360" рассказал свидетель аварии.
К счастью, обошлось без жертв. Этому помогло экстренное торможение, которое применил водитель автобуса.
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