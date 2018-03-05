В Москве произошла жуткая авария

Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы

На Минском шоссе в столице произошла массовая авария.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, в ДТП пострадали 6 машин. Движение МКАД на участке, где произошло ЧП, перекрыто.

По информации "РЕН ТВ", авария случилась на 53-м км МКАД, в ней пострадали два человека. Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.

А на Рогачевском шоссе в Подмосковье сегодня столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "Хендай Портер". Об этом телеканалу "360" рассказал свидетель аварии.

К счастью, обошлось без жертв. Этому помогло экстренное торможение, которое применил водитель автобуса.