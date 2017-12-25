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Очевидцы рассказали об аварии на Славянском бульваре

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Точное число погибших до сих пор не установлено

Днем 25 декабря на западе Москвы пассажирский автобус въехал в толпу прохожих - выехал с дороги на тротуар и частично провалился в пешеходный переход. По разным данным, погибли 4 или 5 человек, ранено более 10.

Очевидцы рассказали изданию "Комсомольская правда" о страшной трагедии, свидетелями которой они стали. Молодые люди из Белоруссии, Даниил и Дмитрий, поднимались по лестнице, когда автобус съехал в переход.

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"Повезло - я успел отпрянуть и какую-то женщину в сторону оттянул... Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны", - говорит Дмитрий.

На вопрос о том, видели ли они водителя, молодые люди ответили утвердительно. "Он сам выбрался, пожилой седой мужик... Стоял, хлопал глазами: "Я не знаю, как так получилось. Я не знаю", - добавил Даниил.

Друзья не остались безучастными свидетелями трагедии, они помогли вынести несколько человек. "Была одна девочка лет тринадцати, вся в крови... Я нес ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: "Потерпи, милая, потерпи". К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них", - рассказал Дмитрий. Он добавил, что с ней была сестра, которая, к счастью, не пострадала. 

По словам молодых людей, они видели погибших - тех, кто шли по переходу и попали под автобус. "Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять", - уточнили очевидцы.

Как сообщает "МК", 58-летний водитель Виктор Тихонов, сидевший за рулем автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, 25 декабря вышел в рейс не на своем автобусе, к тому же, в этот день у него был выходной. Об этом изданию рассказала подруга Тихонова, Ирина.

Виктор Владимирович постоянно работает на маршруте 477 (Власиха-Москва), его попросили выйти на маршрут, поскольку на линии не хватало водителей. Несмотря на то, что у него был насморк, он согласился. Тихонов и раньше попадал в ДТП на автобусах, однако они обходились без пострадавших. По словам Ирины, ее друг - прекрасный человек, очень опытный работник, не общался ни с кем подозрительным и не страдал никакими заболеваниями. 

Светлана БОГДАНОВА
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