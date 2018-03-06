Резню в Ростове устроил наркоторговец

Бдительность горожан помогла избежать больших жертв

Инцидент произошел в Советском районе, днем 6 марта. Неизвестный молодой человек с кинжалом попытался устроить бойню, в результате один человек был ранен.

Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, мужчина нанес ранения нескольким прохожим, после чего в течение некоторого времени удерживал еще одного человека, угрожая ему ножом", – приводит агентство его слова.

Злоумышленник был задержан правоохранителями. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в администрации города.

Сотрудников Росгвардии на место ЧП вызвали работники находящегося рядом магазина – они нажали на кнопку тревожной сигнализации. На опубликованном в Сети ролике запечатлен драматичный момент захвата вооруженного хулигана.



Пока неизвестны причины, толкнувшие ростовчанина на неадекватный поступок. По неофициальным данным, он мог действовать под влиянием наркотических веществ, сообщает сайт 1Rnd.ru.

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц против нападавшего, рассказала ТАСС представитель следственного управления Следственного комитета России по региону Галина Гагалаева. "Местный житель, ... в состоянии опьянения... нанес множественные ножевые ранения двум мужчинам, предположительно, его знакомым". – уточнила она. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Представитель СК РФ добавила, что подозреваемый ранее неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и преступления против личности.