Кадыров рассказал о спасении летчика МИ-8
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил новые подробности авиакатастрофы вертолёта Ми-8. В своем telegram-канале он заявил, что два пограничника успели выпрыгнуть из разбившегося на территории республики вертолета, когда тот собирался идти на посадку.
"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть", – написал Кадыров.
Сообщается также, что вертолет упал с обрыва высотой в 150 метров в пропасть. На месте трагедии извлекли тела пятерых погибших. Двое раненых были доставлены в больницу. К сожалению, один из них скончался в республиканском госпитале, второй находится в тяжёлом состоянии. Предполагается, что если боец пойдет на поправку, его перевезут в госпиталь Москвы для дальнейшего лечения.
В свою очередь, следователи республики возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8. Оперативники продолжают вести работу по установлению точной причины авиакатастрофы. Ранее "Утро" сообщало, что по одной из версий трагедия могла произойти по ошибке пилотов.
Добавим, что Кадыров принес искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.
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