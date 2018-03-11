Опубликовано видео с места ликвидации преступников, которые устроили перестрелку в ходе погони

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Саратовской области, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецслужбы выявили террористов, которые 11 марта при попытке задержания, находясь в автомобиле, оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

ФСБ опубликовала полутораминутное видео с места нейтрализации террористов.

Возбуждено уголовное дело о приготовление к террористическому акту, сообщает ТАСС.

22 февраля сотрудники ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракты в Санкт-Петербурге. Преступник собирался устроить взрывы в местах массового скопления граждан.