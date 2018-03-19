Дочь президента вместе с супругом летела из Вашингтона в Нью-Йорк

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер прервали запланированную поездку после того, как у вертолета, на котором они летели, отказал один из двух двигателей.

Инцидент, о котором 19 марта сообщает CNN, произошел несколько дней назад. Отмечается, что геликоптер благополучно вернулся назад в аэропорт Рональда Рейгана. Чета Трамп – Кушнер вынуждена была вылететь в Нью-Йорк на обычном пассажирском самолете.

Источники агентства не уточнили, почему Иванка и ее муж решили отправиться в поездку именно на вертолете. О причинах аварии также пока ничего не известно. Официальный представитель супругов не дал никаких комментариев по поводу случившегося.