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Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер прервали запланированную поездку после того, как у вертолета, на котором они летели, отказал один из двух двигателей.
Инцидент, о котором 19 марта сообщает CNN, произошел несколько дней назад. Отмечается, что геликоптер благополучно вернулся назад в аэропорт Рональда Рейгана. Чета Трамп – Кушнер вынуждена была вылететь в Нью-Йорк на обычном пассажирском самолете.
Источники агентства не уточнили, почему Иванка и ее муж решили отправиться в поездку именно на вертолете. О причинах аварии также пока ничего не известно. Официальный представитель супругов не дал никаких комментариев по поводу случившегося.
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