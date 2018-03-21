Губернатор Подмосковья получил по голове

Чиновник попался под горячую руку митингующих в Волоколамске

"Вы отравили наших детей", – такими возгласами был встречен губернатор Московской области Андрей Воробьев, который приехал на встречу с участниками демарша в Волоколамске. Они устроили стихийный митинг из-за госпитализации 50 местных жителей, среди которых много детей. Предположительная причина произошедшего – выброс газа в одной из низин на мусорном полигоне "Ядрово".

Губернатор Подмосковья попался, что называется, под горячую руку. Собравшиеся его не только освистали, но забросали снежками. Куда целились, не известно, но попали прямо в голову. Вместе с Воробьевым отбивался от митингующих и глава района Евгений Гаврилов, которому досталось не меньше.

По сети гуляет видео не только с односторонней игрой в снежки, но и с не менее занимательными кадрами, на которых губернатор общается с недовольными. А в этот момент рядом с ним стоит девочка в розовой куртке, которая, показывая пальцем на чиновника, делает понятный всем жест: она проводит рукой по шее.

Тут же посыпались комментарии к увиденному. Одни фолловеры присудили девочке главную женскую роль, другие – предложили сопровождать гифкой (графическое изображение) с героиней митинга всевозможные события.

Ранее глава Подмосковья говорил о том, что постарается приложить максимум усилий для отправки пострадавших школьников на отдых. Об этом сообщалось в Telegram-канале губернатора, где также была опровергнута информация об эвакуации детей из Волоколамска.



