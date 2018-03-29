Найдены пропавшие без вести после трагедии в Кемерово

Об этом сообщает Следственный комитет России

Три человека из списка пропавших без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" живы.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых", – говорится в сообщении.

Ранее источник RT в экстренных службах сообщил о вызове в прокуратуру пожарного инспектора Дарьи Москалевой. Именно она в последний раз проверяла кемеровский торговый центр.