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Найдены пропавшие без вести после трагедии в Кемерово

продолжениеПитер почтит память погибших в Кемерово музыкой
Об этом сообщает Следственный комитет России

Три человека из списка пропавших без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" живы.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых", – говорится в сообщении.

Ранее источник RT в экстренных службах сообщил о вызове в прокуратуру пожарного инспектора Дарьи Москалевой. Именно она в последний раз проверяла кемеровский торговый центр.

Виктория БАЛАЯН
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