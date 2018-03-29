Питер почтит память погибших в Кемерово музыкой

В Государственной академической капелле Северной столицы состоится траурный концерт

Это будет в субботу, 31 марта. О нем сообщила сегодня пресс-служба комитета по культуре.

Солисты, хор и симфонический оркестр Капеллы под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко исполнят "Большую мессу" ("Реквием") Вольфганга Амадея Моцарта, пишет FlashNord. Это удивительно красивое и трогательное произведение.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.

Во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге прошли траурные мероприятия в память о погибших.