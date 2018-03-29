Тулеев скромно поддержал семьи погибших в пожаре
На сайте областной администрации появилась новость о том, что Аман Тулеев и его заместители перечислил деньги семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Точная сумма не упоминалась, но речь шла о дневной зарплате Тулеева и помощников.
По сообщению пресс-службы, родственникам жертв в общей сложности было переведено на счета 24 млн рублей. При этом из декларации Тулеева о доходах за 2016 год следует, что в день он зарабатывает немногим менее 15 тысяч рублей.
Как только пресс-релиз распространили СМИ, сообщение о благородном поступке главы региона исчезло с сайта администрации и долгое время отсутствовало, отмечает "Медуза". Впрочем, вскоре новость снова появилась на сайте.
"На сегодняшний день на благотворительный счет поступило 24 млн 300 тыс. рублей. Все средства аккумулируются на счете. Дальнейшее их использование будет принято комиссией при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших. Отчет будет опубликован в СМИ", – говорится в сообщении.
Также в администрации добавили, что семьям материально помогают трудовые коллективы предприятий, организаций и компаний, а также просто местные жители.
Трампа попросили не пилить сук
Пекин сделал Вашингтону последнее китайское предупреждение
Снег останется в Москве надолго
На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина