Глава Кемерово пожертвовал миллионы рублей пострадавшим, но пресс-служба удалила информацию об этом

На сайте областной администрации появилась новость о том, что Аман Тулеев и его заместители перечислил деньги семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Точная сумма не упоминалась, но речь шла о дневной зарплате Тулеева и помощников.

По сообщению пресс-службы, родственникам жертв в общей сложности было переведено на счета 24 млн рублей. При этом из декларации Тулеева о доходах за 2016 год следует, что в день он зарабатывает немногим менее 15 тысяч рублей.

Как только пресс-релиз распространили СМИ, сообщение о благородном поступке главы региона исчезло с сайта администрации и долгое время отсутствовало, отмечает "Медуза". Впрочем, вскоре новость снова появилась на сайте.

"На сегодняшний день на благотворительный счет поступило 24 млн 300 тыс. рублей. Все средства аккумулируются на счете. Дальнейшее их использование будет принято комиссией при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших. Отчет будет опубликован в СМИ", – говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что семьям материально помогают трудовые коллективы предприятий, организаций и компаний, а также просто местные жители.