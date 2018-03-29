В Москве после внезапной проверки закрыли крупный ТЦ

"Зимняя вишня" заставила проверяющих внимательнее отнестись к своим обязанностям

Трагедия в Кемерово заставила власти крупных городов обратить пристальное внимание на вопросы пожарной безопасности. В Москве после инспекции был закрыт торговый центр "Щелково" на Щелковском шоссе.

Сейчас все входы в ТЦ опечатаны, на парковку никого не пускают. Появились слухи, что "Щелково" могут через неделю снести, сообщает BFM.RU.

В здании торгового центра изначально располагались цеха завода "Хроматрон", они многократно были перестроены, поэтому проблема доступности аварийных выходов, действительно, могла возникнуть. "Я не уверен, что там соблюдались какие-то правила пожарной безопасности", – отметил осмотревший ТЦ продюсер радиостанции.

В администрации торгового центра подтвердили, что "Щелково" закрыли из-за результатов внеплановой пожарной проверки, и что в ТЦ необходимо устранить определенные технические неполадки, однако не смогли назвать точных сроков, когда он вновь откроется.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, реальное число жертв составило 64 человека. В огне погиб 41 ребенок.