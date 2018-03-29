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Посетителей "Зимней вишни" бросили гореть заживо

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеВ кемеровской трагедии появились белые пятна
В МЧС раскрыли ужасную картину, которую они застали по приезду на место происшествия

Представителей администрация и охраны ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было на месте в то время, когда к зданию прибыл первый расчет пожарных.

При этом, как подчеркивается на сайте МЧС РФ, представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где конкретно они могут быть. "Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", – рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. По его словам, огонь распространялся стремительно из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции ТЦ.

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Кроме того, тушение пожара осложнилось запутанной планировкой и огромными размерами "Зимней вишни", а также найденными баллонами, которые пришлось выносить и охлаждать, при этом один из баллонов взорвался.

В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, а аварийное освещение отсутствовало. 

Страшная трагедия произошла в Кемерове 25 марта. При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сгорели 64 человека, в том числе, 41 ребенок.



Валентина МАЙОРОВА
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