В кемеровской трагедии появились белые пятна
Одной из основных версий пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" следователи считают поджог. Опрос свидетелей и пострадавших выявил неприглядную картину, царившую в торговом центре.
По собщению телеграм-канала Mash, контролер одного из кинотеатров рассказала, что за неделю до трагедии она вместе с коллегами написала заявление на какого-то "мальчика с бородой". Буйный подросток устроил настоящий дебош, и работники ТЦ вызвали полицию.
Однако полицейские толком не смогли наказать правонарушителя. По словам стражей правопорядка, они могут только выписать штраф. Возможно разозлившиеся хулиганы подожгли "Зимнюю вишню", чтобы отомстить сотрудникам торгового центра.
Как отмечает РИА ФАН, Следственный комитет и МЧС не смогли прийти к общему выводу относительно причины пожара в торговом центре. По мнению пожарных, возгорание произошло из-за того, что кто-то занес открытый огонь внутрь. Однако следователи считают, что пожар вспыхнул в результате короткого замыкания в проводке, за исправность которой ответственны задержанные сотрудники и руководители "Зимней вишни".
Трагедия в Кемерово унесла жизни десятков людей. По последним данным, реальное число погибших при пожаре составило 64 человека, из них – 41 ребенок.
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