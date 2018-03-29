Ямалец призвал наказывать скорбящих по жертвам пожара в Кемерово

Мужчина заявил, что вышедшие на акции памяти люди нарушают закон

По мнению жителя Ноябрьска Александра Бондарчука, его земляки должны понести наказание за нарушение закона о митингах.

На своей странице в соцсети активист выложил видео, на котором он призывает мэра города Алексея Ардышева писать жалобу в полицию на тех, кто нес цветы и игрушки к мемориалу жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"В Ноябрьске идут призывы к выходу на не согласованный митинг. Это не соответствует ФЗ-54!" Обращение быстро разошлось по городским пабликам и не вызвало понимания у сотен местных жителей", – цитирует Бондарчука Ura.ru.

В ответ пользователи Сети жестко поставили на место блюстителя порядка. Самым "вежливым" словом, которым назвали активиста, был "идиот".

В горадминистрации Ноябрьска не стали комментировать видеообращение Бондарчука.