Ямалец призвал наказывать скорбящих по жертвам пожара в Кемерово
По мнению жителя Ноябрьска Александра Бондарчука, его земляки должны понести наказание за нарушение закона о митингах.
На своей странице в соцсети активист выложил видео, на котором он призывает мэра города Алексея Ардышева писать жалобу в полицию на тех, кто нес цветы и игрушки к мемориалу жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
"В Ноябрьске идут призывы к выходу на не согласованный митинг. Это не соответствует ФЗ-54!" Обращение быстро разошлось по городским пабликам и не вызвало понимания у сотен местных жителей", – цитирует Бондарчука Ura.ru.
В ответ пользователи Сети жестко поставили на место блюстителя порядка. Самым "вежливым" словом, которым назвали активиста, был "идиот".
В горадминистрации Ноябрьска не стали комментировать видеообращение Бондарчука.
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