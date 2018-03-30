Гендиректор "Зимней вишни" спешила набить карманы

Руководитель компании-собственника занималась только сдачей в аренду новых торговых площадей

А ведь подчиненные не раз говорили Юлии Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности в здании ТЦ, так как именно она отвечала за соблюдение всех норм и правил. Однако чиновница никаких мер к устранению неполадок не принимала, для нее важнее было получить выгоду. За это и поплатилась в ходе расследования по делу о пожаре в торговом центре гендиректор задержана.

В квартире Богдановой проведен обыск. Очень скоро ей будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"), рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" проводятся и в администрации города Кемерово, сообщил утром в пятницу, 30 марта, телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Проверяются чиновники, дававшие "разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр".

Четырехэтажный торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово сгорел 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Причинами возникновения пожара называют короткое замыкание и поджог. При этом следователи отдают приоритет первой версии.

В ходе расследования уже арестованы пять подозреваемых: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.



