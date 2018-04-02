В Питере эвакуировали торговый центр
Посетителей и работников ТЦ на Звездной улице попросили срочно выйти из помещений на улицу. Полицейские и пожарные прибыли на место.
А потом все узнали, что это была учебная тревога, которая продлилась не больше 10 минут. Сейчас торговый центр работает в привычном режиме, сообщает FlashNord.
Чуть больше недели назад в России случилось страшное. В пожаре, вспыхнувшем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок.
Нынче местные власти продолжают принимать родственников жертв и тех, кто сам пострадал. Приемы проводят полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и прибывший в регион глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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