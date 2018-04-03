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Появилось новое видео начала пожара в Кемерово

Следственный комитет опубликовал запись и обратился к гражданам

На представленных СК РФ кадрах видно, как начинается возгорание в так называемом "сухом" бассейне ТЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает Telegram-канал СК РФ, следователи, которые ведут дело о трагедии в Кемерово, призвали очевидцев происшествия откликнуться. В ведомстве пояснили, что свидетели могут обладать важной для расследования дела информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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