Появилось новое видео начала пожара в Кемерово

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На представленных СК РФ кадрах видно, как начинается возгорание в так называемом "сухом" бассейне ТЦ "Зимняя вишня".
Как сообщает Telegram-канал СК РФ, следователи, которые ведут дело о трагедии в Кемерово, призвали очевидцев происшествия откликнуться. В ведомстве пояснили, что свидетели могут обладать важной для расследования дела информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств произошедшего.
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу