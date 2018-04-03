Охрана "Зимней вишни" работала по фиктивному договору

Проверки в Кемерово вскрыли махинации в торговом центре

Эксперт-специалист Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова заявила, что кемеровское охранное предприятие "Центр защиты" могло заключить второй фиктивный договор об охране сгоревшего торгового центра задним числом.

По словам Терновой, она нашла 2 договора, имевшие один и тот же номер, но разную дату заключения, – возможно, что таким образом компания скрыла порядок уведомления Росгвардии об охранных услугах. "Это свидетельство махинаций ЧОПа с целью уйти от ответственности и сформировать мнение, что ЧОП действовал легитимно на этом объекте", – приводит РИА "Новости" слова представителя Росгвардии.

Эксперт считает, что один из договоров появился уже после трагедии в "Зимней вишне". Кроме того, "Центр защиты" незаконно взял на себя обязательства по защите ТЦ от пожара, при этом у ЧОПа не было ни необходимой лицензии для работы на подобных объектах, ни соответствующего персонала.

Страшный пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.