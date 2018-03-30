Мальчик из Кемерово узнал о гибели семьи
Одиннадцатилетний мальчик, который в результате кемеровской трагедии остался круглым сиротой, потеряв родителей и сестру, получил печальное известие в присутствии психологов.
"Они (родственники и врачи) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", – передает слова главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой "РИА Новости".
По словам специалиста, которая сейчас работает на месте трагедии, ребенок воспринял жуткую информацию как любой другой человек. Мальчик плакал. Но не ушел в себя, охотно шел на контакт. Спрашивая о своем будущем, он поинтересовался, где будет жить.
По мнению Портновой, психологическая помощь нужна не только детям, но также их близким, которые не решаются рассказать об утрате и все время оттягивают мучительный разговор.
"Здесь наша задача – помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребенку", – уточнила психиатр.
Отец 11-летнего мальчика успел вытолкнуть сына в окно. Ребенок сильно пострадал: у него выявили ушиб печени, сердца, почек и легких, отравление продуктами горения. Выпав из окна, он получил перелом костей таза без смещения и рваную рану щечной области. Но остался жив.
Основной проблемой стало повреждение легких, поэтому пострадавшего на сутки подключали к аппарату ИВЛ.
Известно, что опекуном сироты будет одна из его бабушек.
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