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На горе в Кемерово слетелись аферисты всех мастей

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Бессердечие мошенников убивает веру в гуманизм

Родные тех, кто сгорел в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", пожаловались на вымогателей, которые пытаются отобрать у них деньги, полученные в качестве компенсации за трагедию.

"Пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: "Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт", – рассказал РИА "Новости" директор московского института имени Сербского Зураб Кекелидзе, который сейчас находится в Кемерово.

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Родственники погибших также получают приглашения в некие группы по оказанию психологической помощи – там их обещают научить счастливой жизни. Кекелидзе посоветовал пострадавшим проверить, есть ли у организаторов этих групп медицинское образование и напомнил, что сейчас в Кузбассе работают профессиональные психологи и психиатры, всю необходимую помощь они оказывают бесплатно.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта – загорелся большой ТЦ "Зимняя вишня". В огне погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. В России в память жертв пожара 28 марта был объявлен национальный траур.

Фоторепортаж
Трагедию в Кемерово пытаются замять
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
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