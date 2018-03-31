Следствие просит суд арестовать обеих обвиняемых

Сегодня Центральный районный суд Кемерово примет решение об аресте бывшей начальницы инспекции областного госстройнадзора Танзилии Комковой и гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", в собственности которого находилось здание сгоревшего ТРЦ, Юлии Богдановой.

Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТРЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, действия чиновницы проверят на предмет коррупции.

После пожара в "Зимней вишне" Комкова улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги, сообщил на заседании суда представитель СК. "Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово", – цитирует его "Интерфакс".

Комкова была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно.

Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Следствие полагает, что Богданова неоднократно получала от подчиненных информацию о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к их устранению.

Журналистам, присутствующим в зале суда, Богданова сказала, что чувствует вину за случившееся. "Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому что погибли люди, это ужасно, это дети", – приводит ее слова РИА Новости

Богданова заявила о готовности сотрудничать со следствием и попросила отправить ее под домашний арест по состоянию здоровья.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта унес жизни 64 человек, более 40 из них – дети.

Ранее по делу о пожаре были арестованы пять фигурантов: арендатор ТРЦ Надежда Судденок, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин и сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который отключил систему оповещения о пожаре.