Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кемеровская чиновница могла нарушить закон из-за сына

Танзилия Комкова. Фото: sledcom.ru
Сын экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой был сотрудником компании-владельца сгоревшей "Зимней вишни"

В субботу суд в Кемерово арестовал до 25 мая двух обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (собственника сгоревшего здания) Юлию Богданову и экс-главу Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Она сказала, что чувствует себя виновной за случившееся.

По теме

Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТРЦ "Зимняя вишня", однако не сделала этого.

На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что сын Комковой был сотрудником компании-владельца сгоревшего ТЦ и просил мать "помочь людям".

"Сын Комковой попросил "помочь людям. Почему он попросил – мы сейчас проверяем. [...] Очевидно, что сын звонил и говорил "Мама, там проблемы архитектурные", а она говорила "Не переживай, вопросы решу", – приводит "МК" заявление представителя следствия в суде.

"Комкова, действуя в интересах своего сына, издала приказ о проведении итоговой выездной проверки ... Этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов", – говорится в судебном постановлении о принятии к производству уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По версии следствия, она пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Чиновницу задержали в Москве сотрудники ФСБ и принудительно доставили в Кемерово.

Сама Комкова утверждает, что прилетела в Москву, чтобы показаться врачу, поскольку перенесла сильный стресс. Своей вины в случившемся она не признает.

При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

К настоящему времени по делу о пожаре арестованы семь подозреваемых. Глава СК РФ Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавшими заявил, что следствие "не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, – круг лиц будет расширяться".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Газ из РФ пустят в КНДР

В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей