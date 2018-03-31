Кемеровская чиновница могла нарушить закон из-за сына

Сын экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой был сотрудником компании-владельца сгоревшей "Зимней вишни"

В субботу суд в Кемерово арестовал до 25 мая двух обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (собственника сгоревшего здания) Юлию Богданову и экс-главу Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Она сказала, что чувствует себя виновной за случившееся.

Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТРЦ "Зимняя вишня", однако не сделала этого.

На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что сын Комковой был сотрудником компании-владельца сгоревшего ТЦ и просил мать "помочь людям".

"Сын Комковой попросил "помочь людям. Почему он попросил – мы сейчас проверяем. [...] Очевидно, что сын звонил и говорил "Мама, там проблемы архитектурные", а она говорила "Не переживай, вопросы решу", – приводит "МК" заявление представителя следствия в суде.

"Комкова, действуя в интересах своего сына, издала приказ о проведении итоговой выездной проверки ... Этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов", – говорится в судебном постановлении о принятии к производству уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По версии следствия, она пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Чиновницу задержали в Москве сотрудники ФСБ и принудительно доставили в Кемерово.

Сама Комкова утверждает, что прилетела в Москву, чтобы показаться врачу, поскольку перенесла сильный стресс. Своей вины в случившемся она не признает.

При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

К настоящему времени по делу о пожаре арестованы семь подозреваемых. Глава СК РФ Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавшими заявил, что следствие "не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, – круг лиц будет расширяться".