Игорь Востриков выложил видео эвакуации из "Зимней вишни"

Потерявший в пожаре всю семью житель Кемерово опубликовал запись эвакуации зрителей из кинозалов

Следственный комитет показал родственникам погибших в "Зимней вишне" видеозаписи, изъятые в рамках расследования. Игорь Востриков, у которого погибли трое детей, жена и сестра, опубликовал в соцсети видео эвакуации посетителей 4-го этажа ТРЦ и прокомментировал его.

"Нам предоставили диск под расписку. Я вам покажу видео, что двери были не заперты. Никто никого не запирал, вы увидите", – рассказывает Востриков во время трансляции в Instagram.

Как следует из записи, двери в залы были открыты. Многие посетители ТРЦ не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Люди побежали в сторону выхода, когда по коридору начал быстро распространяться густой черный дым.

На записи зафиксировано, как идущая по коридору девушка открывает дверь в красный зал, где показывали мультфильм, но оттуда никто не выходит.

"Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта", - говорит комментатор.

Востриков принимает участие в работе инициативной группы, которая проводит собственное расследование трагедии. Он пообещал обнародовать новые материалы.

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В рамках расследования дела арестованы семь подозреваемых, в том числе владелица здания и охранник, который не включил сигнал тревоги после начала пожара.

