Тулеев объявил об уходе в отставку
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Он считает такое решение единственно правильным."Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – говорит Тулеев в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале администрации Кузбасса.
"Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них – дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы", – продолжает губернатор и добавляет, что "делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи".
В конце своего обращения Тулеев, возглавлявший Кузбасс на протяжении 21 года, благодарит земляков: "Мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь – от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса, созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю".
После трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где во время пожара 25 марта погибли 64 человека, Тулеева активно критиковали за то, как он себя повел: не приехал на место трагедии, попросил прощения почему-то у президента, а не у родственников погибших, а родственников назвал "бузотерами".
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